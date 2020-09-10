Иркутская область переместилась на 9 место по количеству заболевших коронавирусом в РФ

С начала эпидемии в России зарегистрировали 1 041 007 случаев COVID-19. Всего выздоровело — 856 458 человек, умерло — 18 135, сообщают на сайте Госдумы РФ.

Согласно данным ГД, первое место по заболеваемости новой инфекцией занимает Москва (268 384 заболевших), второе — Московская область (69 664 заболевших), третье — Санкт-Петербург (38 436 заболевших). С восьмого места Приангарье (17 446 заболевших) сдвинул Красноярский край (17 834 заболевших).

Напомним, что на 9 сентября в области подтверждено 76 новых случаев коронавируса. За последние сутки выздоровели 129 человек, за весь период эпидемии – 15 495. Амбулаторно лечатся 1 132 человека, госпитализированы – 630, в тяжелой форме – 28. Всего за период эпидемии умерло 285 человек, 201 (+2) от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.