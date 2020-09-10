Новости

Иркутская область переместилась на 9 место по количеству заболевших коронавирусом в РФ

10 сентября 2020

С начала эпидемии в России зарегистрировали 1 041 007 случаев COVID-19. Всего выздоровело — 856 458 человек, умерло — 18 135, сообщают на сайте Госдумы РФ.

Согласно данным ГД, первое место по заболеваемости новой инфекцией занимает Москва (268 384 заболевших), второе — Московская область (69 664 заболевших), третье — Санкт-Петербург (38 436 заболевших). С восьмого места Приангарье (17 446 заболевших) сдвинул Красноярский край (17 834 заболевших).

Читайте также:

ВОЗ: не стоит торопиться при разработке вакцины от COVID-19
10 сентября 2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч
10 сентября 2020

Напомним, что на 9 сентября в области подтверждено 76 новых случаев коронавируса. За последние сутки выздоровели 129 человек, за весь период эпидемии – 15 495. Амбулаторно лечатся 1 132 человека, госпитализированы – 630, в тяжелой форме – 28. Всего за период эпидемии умерло 285 человек, 201 (+2) от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2179)


Реклама на сайте

Господдержка малого бизнеса: субсидии, финансирование, региональные программы
Меры поддержки обсудили с предпринимателями Ольхонского района
Иркутские компании получили безвозмездные гранты от ПСБ на возобновление бизнеса
Банк ВТБ оказал поддержку предприятиям и компаниям Иркутской области, пострадавшим в результате пандемии, в размере 6,6 млрд рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании