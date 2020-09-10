С 10 сентября Россия возобновит авиасообщение с Мальдивами

Полеты в Мале (Мальдивы) будут осуществляться с 10 сентября по следующему расписанию: рейс SU0322 Шереметьево - Мале по четвергам и воскресеньям, сообщает Российская гахета со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, российские авиакомпании смогут выполнять три рейса в неделю в Каир и по два в Дубай и на Мальдивы. Росавиация обратила внимание, что речь идет лишь о регулярных рейсах назначенных перевозчиков, туристические чартеры на этих направлениях летать пока не смогут.