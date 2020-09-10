Выход из пандемии и слабый рубль поддержат бизнес металлургов

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Металлургический сектор — инвестиции на вес золота». Ее участники считают, что отрасль достойно справилась с «коронакризисом», и ожидают роста финансовых показателей металлургов во втором полугодии, в том числе благодаря ослаблению курса рубля.

Металлурги будут бенефициарами слабого рубля

Пандемия оказала негативное влияние на все сектора глобальной экономики, включая металлургию. Однако участники организованной «ФИНАМом» конференции ожидают постепенной нормализации ситуации. Во II квартале 2020 года финансовые показатели снизились почти во всех металлургических компаниях, однако в III квартале они улучшатся, полагает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев. «Благодаря росту цен на сталь, во втором полугодии финансовые результаты всех металлургов вырастут», — считает ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров.

Металлургия остается базовой стратегической отраслью, второй по важности после транспортной и энергетической инфраструктуры, добавляет г-н Калачев: «Металлы — базовый материал промышленности, а наличие устойчивых внутренних производителей — основа независимости экономики». Отрасли может потребоваться минимальная господдержка, считает старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос: «Разумная помощь со стороны государства должна заключаться в создании условий для развития более глубокой переработки металлов в изделия с высокой добавленной стоимостью, но не в безвозмедных субсидиях и льготах».

Происходящее на фоне снижения цен на нефть и ситуации с отравлением Алексея Навального ослабление курса национальной валюты благоприятно отражается на финансовых показателях отрасли, отмечают эксперты. Металлургические компании могут стать бенефициарами сложившейся ситуации, считает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников: «Поскольку большинство публичных компаний сектора являются экспортно ориентированными, то ослабление рубля приводит к росту их финансовых показателей в рублевом выражении».

При этом давление на финансовые показатели участников металлургической отрасли может оказывать низкий уровень экологичности. «Инцидент с “Норильским никелем” может повлечь за собой ужесточение экологического контроля в отношении предприятий металлургии, нефтегазового и горнодобывающего секторов, особенно работающих в зоне Арктики», — считает главный аналитик «Промсвязьбанка» Роман Антонов.

Рынок акций золотодобывающих компаний перегрет

Отдельное внимание участники конференции уделили ситуации на рынке драгоценных металлов. По мнению г-на Калачева, в среднесрочной перспективе вероятно сохранение тенденции вложений в золото и другие ликвидные инструменты: «Золото сейчас — не столько инструмент сбережения, сколько актив, в котором аккумулируется избыток ликвидности». В перспективе 1-2 лет цены на золото могут достичь $2,5 тыс. за тройскую унцию, полагает г-н Иконников: «Тем не менее, если ФРС США, по прогнозу ряда инвестиционных фондов, раздует баланс ФРС до $20 трлн в ближайшие 3 года, то цены на золото могут приблизиться к $3 тыс. за унцию».

При этом г-н Манжос считает текущее время не самым лучшим для приобретения акций золотодобывающих компаний: «Подсектор акций золотодобывающих компаний сейчас по понятным причинам перегрет». До конца года возможна коррекция по акциям сектора, однако она будет несущественной, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов: «Сектору помогает девальвация рубля и ожидаемые квартальные дивиденды».