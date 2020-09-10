Марат Хуснуллин о больнице, построенной Сбербанком в Тулуне: «Это объект мирового уровня»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал высокую оценку инфекционному отделению ОГБУЗ «Тулунская городская больница», построенную Сбербанком в рекордные сроки, за 5 месяцев.

В рамках рабочей поездки в Иркутскую область Марат Хуснуллин, а также представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетили города, пострадавшие от наводнения летом 2019 года – Тулун и Нижнеудинск, осмотрели ход восстановления территорий. Одним из ключевых пунктов программы визита стало посещение строительной площадки инфекционного отделения в Тулуне. Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин данный объект посещал несколько раз в предыдущие визиты в зону ЧС, в том числе – на начальном этапе строительства, оценивал темпы возведения социального объекта, качество застройки с применением новой, модульной технологии. В настоящее время здание больницы полностью готово к запуску в эксплуатацию и приему пациентов.

«То, что здесь, в Тулуне, сделал Сбербанк – это невероятная работа. Эта больница – объект самого высокого уровня, и я вас с этим поздравляю. Такое здание, с таким наполнением современным оборудованием, сервисами телемедицины – это один из лучших примеров строительства медицинских учреждений в стране», – отметил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин после посещения объекта.

Инфекционное отделение рассчитано на 28 койко-мест, оснащено современным медицинским оборудованием – 180 единиц, в том числе – ИВЛ. Лечебное учреждение полностью соответствует международным и российским требованиям к объектам медицинского назначения. Особенностью лечебного отделения, построенного Сбербанком, является его оснащение цифровыми сервисами телемедицины.

Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер продемонстрировала новые возможности пребывания и лечения пациентов в новом формате: «Все палаты отделения оснащены оборудованием, позволяющим пациенту быть на постоянной связи с доктором, даже в условиях изолированных боксов. Мы также продумали здесь возможность проведения удаленных консультаций докторов или даже врачебного консилиума – для жителей отдаленных территорий. Отделение тулунской инфекционной больницы будет флагманом цифровой телемедицины в регионе».

Министерством здравоохранения Иркутской области уже принято решение, о том, что на базе построенной Сбербанком больницы будет создан научно-практический центр для подготовки врачей-ординаторов, об этом вице-премьеру Правительства доложила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева: «У нас уже есть договоренность с ректором ИГМУ, в ближайшее время в Тулуне начнется обучение будущих докторов. В новой больнице есть все для специализированной подготовки молодых специалистов и они будут оставаться здесь работать».

В составе рабочей делегации Правительства РФ принимает участие Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, он также дал высокую оценку построенному Сбербанком социальному объекту и сообщил Марату Хуснуллину о запланированном на 2021 год, за счет регионального бюджета, капитальном ремонте больничного комплекса: «Мы продолжим начатые Сбербанком работы, проведем капитальный ремонт действующего здания больницы и помещения станции «Скорой помощи». Сделаем так, чтобы и эти здания, так же, как новое инфекционное отделение, соответствовали мировым стандартам».

По окончании визита правительственной делегации, в качестве символа завершения строительства инфекционного отделения в Тулуне, представители Сбербанка вручили коллективу больницы спецтехнику, предназначенную для благоустройства прилегающей территории – газонокосилку и мини-погрузчик Bobcat.