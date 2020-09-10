На финишной прямой. В Братске готовят к открытию госпиталь, строительство которого инициировал Олег Дерипаска

Подходит к завершению строительство нового медицинского центра в Братске, сообщает Братская студия телевидения.

Строительство модульного корпуса на 30 мест для лечения пациентов с внебольничной пневмонией началось в апреле этого года по договорённости основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Это очень важный проект частного государственного партнёрства, который позволяет решать очень серьезные задачи, реализовывать проекты в области здравоохранения, образования, социальной сферы, спорта, досуга жителей моногородов присутствия компании», – рассказывает Евгений ЗЕНКИН, управляющий директор БрАЗа компании РУСАЛ.

Проект имеет огромное значение для жителей Братска. Впервые за много десятилетий в городе с нуля построен стационар, отвечающий всем современным санитарным и медицинским нормам. Финансирование полностью взяла на себя компания РУСАЛ.

По словам подрядчика, объект готов на 95 процентов. Внешние сети подведены, заканчивается внешняя отделка помещений.

«Запуск этого проекта стал возможен благодаря встрече Олега Владимировича Дерипаска и Игоря Ивановича Кобзева весной этого года, когда было принято очень важное для города решение, – говорит Александр КОКОРИН, главный врач Братской городской больницы №5. – Получено и в настоящее время находится в готовности на складах всё необходимое медицинское и не медицинское оборудование для обеспечения работы корпуса. Подготовлена команда специалистов, которая готова прийти и приступить к работе с первого же дня ввода в эксплуатацию».

Напомним, что Олег Дерипаска инициировал строительство семи современных медцентров на Урале и в Сибири. Они откроются в начале осени в Шелехове, Братске, Тайшете, Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах и Саяногорске. Как только этап пандемии окажется позади, они будут перепрофилированы под высокотехнологичные центры иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний.