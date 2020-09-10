«МедТехСервис» предоставит жителям Приангарья, страдающим диабетом, тест-полоски бесплатно

Компания «МедТехСервис» выиграла два конкурса на поставку своей продукции в медицинские учреждения Приангарья в рамках региональной и федеральной льготы. Жителей Иркутской области, страдающих сахарным диабетом и стоящих на учете в медицинских учреждениях, тест-полосками обеспечат бесплатно.

Компания «МедТехСервис, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

По условиям регионального конкурса «МедТехСервис» через региональный минздрав выдаст более 36 тысяч упаковок с тест-полосками взрослым и детям с диагнозом «сахарный диабет», по условиям федерального конкурса – более 218 тысяч упаковок. Каждая упаковка содержит 50 тест-полосок.

Также по условиям федерального конкурса компания безвозмездно предоставит жителям региона более 11 тысяч глюкометров. В прошлом году их было выдано более 40 тысяч, сообщил генеральный директор «МедТехСервиса» Артем Журавлев. Таким образом, за два года более 50 тысяч человек бесплатно получили точные приборы для контроля уровня сахара в крови в домашних условиях.

Напомним, компания «МедТехСервис» – единственное в России предприятие полного цикла по производству диабетических тест-полосок. Завод по производству глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови открылся в Иркутске в ноябре 2018 года. В состав учредителей предприятия вошла Корпорация развития Иркутской области. С помощью полученных от нее средств компания построила здание производственно-складского комплекса общей площадью 4 тысячи квадратных метров и здание административно-бытового комплекса. Производственное оборудование было изготовлено по индивидуальному заказу компанией из Южной Кореи. На сегодняшний день оно является одним из самых современных в мире.

Производственная мощность «МедТехСервиса» составляет три миллиона упаковок по 50 тест-полосок и 500 тысяч глюкометров в год. Этого объема достаточно, чтобы полностью закрыть потребность Иркутской области в расходных материалах для больных сахарным диабетом, а также обеспечить поставки в другие российские регионы и за рубеж. Сейчас предприятие готовится к получению регистрационного удостоверения на территории Республики Беларусь. Процесс уже находится на завершающей стадии. Также интерес к иркутским глюкометрам и тест-полоскам проявляют Узбекистан, Египет, Катар и другие страны.