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В Листвянке под снос попали два самостроя

10 сентября 2020

На побережье озера Байкал снесено два объекта. Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, 26 беседок и двухэтажный незавершенный объект капитального строительства, расположенные в посёлке Листвянка на береговой линии озера Байкал, имели статус самовольно построенных, поскольку были возведены при отсутствии правовых оснований для строительства.

Собственники этих объектов в установленный законом срок не исполнили решения суда о сносе. Однако после применения мер принудительного характера самостоятельно демонтировали самовольно возведенные строения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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