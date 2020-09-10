В Листвянке под снос попали два самостроя

На побережье озера Байкал снесено два объекта. Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, 26 беседок и двухэтажный незавершенный объект капитального строительства, расположенные в посёлке Листвянка на береговой линии озера Байкал, имели статус самовольно построенных, поскольку были возведены при отсутствии правовых оснований для строительства.

Собственники этих объектов в установленный законом срок не исполнили решения суда о сносе. Однако после применения мер принудительного характера самостоятельно демонтировали самовольно возведенные строения.