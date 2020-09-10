В Усть-Куте пенсионерка перевела мошенникам свыше 400 тысяч рублей

В Усть-Куте полицейские разбираются в обстоятельствах мошеннических действий в отношении пожилой местной жительницы. Она перечислила злоумышленникам более 430 тысяч рублей, ожидая получения крупной несуществующей выплаты, обещанной телефонными аферистами.

Как выяснили сотрудники полиции, пострадавшей на сотовый телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником «главного управления банка», и пояснила, что заявительница может получить именной сертификат на сумму 450 тысяч рублей, но для этого нужно оплатить комиссионный сбор, страховку и прочие расходы.

В этот же день 81-летняя местная жительница перевела аферистам на указанный счет 80 тысяч рублей. Через несколько дней пострадавшей вновь позвонила «сотрудник главного управления банка» и сообщила, что курс доллара повысился, а сумма сертификата возросла до 733 тысяч рублей, однако сертификата с таким номиналом нет. Она предложила получить сертификат номиналом уже 800 тысяч рублей, доплатив разницу 67 тысяч, что заявительница и сделала.

Еще через день «сотрудница банка» сообщила, что денежные средства в размере 67 тысяч рублей не поступили на их счет и их нужно отправить повторно, а также оплатить страховку в размере 97 тысяч рублей, после чего местная жительница отправила звонившим еще 164 тысячи рублей.

Спустя еще несколько дней пожилой жительнице Усть-Кута позвонил «курьер» и пояснил, что деньги находятся в ячейке банка в городе Иркутске и нужно оплатить охрану денежных средств в сумме 180 тысяч рублей, что и сделала местная жительница.

Суммарно похитив у женщины свыше 430 тысяч рублей, аферисты перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».