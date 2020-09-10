Альфа-Банк открыл набор на IT-курс для студентов

Альфа-Банк начал набор на Alfa Factory 5.0 — обучающий курс для тех, кто хочет попасть в IT-индустрию и стать разработчиком. Лучшие выпускники получат предложение о работе в Альфа-Банке.
Курс длится 3 месяца и выпускает специалистов востребованной в Альфа-Банке квалификации — IT-архитекторов low-code-платформы Pega с навыками управления бизнес-процессами. Преподают на курсе IT-эксперты Альфа-Банка, которые поделятся своим опытом и практическими знаниями о внутренней системе банка и работе на BPM-платформе Pega.
Курс предназначен для студентов начиная с 4 курса бакалавриата либо недавних выпускников по технической, экономической или IT-специальности. Подать заявку на обучение в Alfa Factory 5.0 можно на странице
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 568 тыс. корпоративных клиентов и 6,5 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.
Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.