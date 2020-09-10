Альфа-Банк открыл набор на IT-курс для студентов

Альфа-Банк начал набор на Alfa Factory 5.0 — обучающий курс для тех, кто хочет попасть в IT-индустрию и стать разработчиком. Лучшие выпускники получат предложение о работе в Альфа-Банке.

Курс длится 3 месяца и выпускает специалистов востребованной в Альфа-Банке квалификации — IT-архитекторов low-code-платформы Pega с навыками управления бизнес-процессами. Преподают на курсе IT-эксперты Альфа-Банка, которые поделятся своим опытом и практическими знаниями о внутренней системе банка и работе на BPM-платформе Pega.

Курс предназначен для студентов начиная с 4 курса бакалавриата либо недавних выпускников по технической, экономической или IT-специальности. Подать заявку на обучение в Alfa Factory 5.0 можно на странице https://alfabanklive.ru/alfafactory до 14 октября 2020 года.