Канцтовары вырываются в лидеры спроса. Новое исследование — на SberIndex.ru

Тетради, пеналы, цветы учителям, — на все это россияне потратили на прошлой неделе больше, чем год назад, — сообщают эксперты в исследовании SberIndex.ru. Несложно догадаться, что основную роль в этом сыграла подготовка к новому учебному году. В целом спрос с 31 августа по 6 сентября вырос по сравнению с прошлым годом на 3,7%. Однако аналитики СберИндекса считают, что порядка 2 п.п. этого всплеска объясняется тем, что 1 сентября в 2020 и в 2019 годах пришлись на разные недели.

Индекс потребительской активности, рассчитанный на SberIndex.ru, составил 77 пунктов из 100, что даже на 0,1 пункта ниже, чем неделей раньше.

Количество активных торговых точек осталось таким же, как и в последнюю неделю лета, — на 2% больше, чем средненедельное значение февраля 2020 года.

Спрос на непродовольственные товары вырос на 13% по сравнению с 2019 годом. Увеличиваются траты на одежду и обувь — +25,5% к прошлому году (против +11,1% неделей ранее), на бытовую технику и электронику — +32,8% (+21,2% неделей ранее), на цветы и подарки — +32,7% (–23,6% неделей ранее), а также на канцтовары — +14,3% (–10,2% неделей ранее).

Продолжают восстанавливаться расходы на услуги, они пока в «красной» зоне, но падение сокращается. И с 31 августа по 6 сентября впервые с начала пандемии оно оказалось меньше 10% относительно уровней 2019 года (–9,4%).