При поддержке ВТБ открыто крупное передовое производство изделий из бумаги

В индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область) состоялось торжественное открытие нового завода по производству санитарно-гигиенических изделий «Архбум Тиссью Групп», строительству и оснащению которого способствовал банк ВТБ. Предприятие имеет статус «эко-проекта», оборудовано современной техникой в соответствии с высокими стандартами и требованиями по безопасному и экологически чистому производству.

В 2018 году ВТБ предоставил «Архбум Тиссью Групп» безотзывный аккредитив на сумму 17,7 млн евро, который был использован на покупку бумагоделательной машины у крупнейшего европейского производителя ANDRITZ AG. Банк ВТБ и «Архбум Тиссью Групп» также подписали кредитные соглашения на общую сумму 4,2 млрд рублей с максимальной срочностью финансирования до семи лет для выплаты аванса австрийскому поставщику оборудования и строительства завода.

С привлечением кредитной линии банка ВТБ предприятие запустило производство бумаги-основы и изделий из нее — бумажных полотенец и туалетной бумаги из 100% отечественной целлюлозы. Используемые при работе инновационные технологии позволяют максимально снизить воздействие на окружающую среду. Мощность первой очереди составляет 70 тысяч тонн изделий в год. Продукция реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в Европу и Азию.

Завод работает на привозном сырье Архангельского ЦБК. Инновационные технологии, предложенные компанией Andritz (поставщик оборудования), позволяют потреблять бумагоделательной машине меньше энергоресурсов, при ее работе нет запаха, отходы производства также минимальны. Паровая котельная Viessmann предусматривает использование тепловой энергии в виде насыщенного пара. На промышленной площадке функционируют новейшие очистные сооружения Flootech (Финляндия). А биологическая очистка промышленный стоков предусматривает использование специальных целлюлозоразлогающих бактерий, для которых пищевой средой является как раз целлюлоза.

В ближайшие два года «Архбум Тиссью Групп» перейдет к открытию второй и третьей очередей завода, общая стоимость строительства которых составит 17 млрд рублей. После завершения всех этапов общая мощность производства возрастет с 70 до 210 тысяч тонн продукции в год, а численность сотрудников увеличится с 405 до 658 человек.