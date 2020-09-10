Банк «Фридом Финанс» принял участие в Banking Retail Conference

Председатель Правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч в рамках профессиональной конференции Banking Retail Conference принял участие в круглом столе, посвященном стратегии развития розничного банковского бизнеса в 2020 году.

Участники мероприятия рассмотрели опыт работы кредитных организаций в период пандемии и оценили последствия влияния самоизоляции на отрасль и финансовый рынок в целом.

Во время дискуссии обсуждались перспективы развития банковской розницы, включая взаимодействие с регулятором, внедрение новых механизмов работы с клиентами, дальнейшую глобализацию цифровой трансформации. После рассмотрения успешных кейсов финансового рынка участники круглого стола сошлись во мнении, что пандемия и самоизоляция оказали ключевое влияние на ускорение диджитализации всей линейки сервисов и массовый переход к дистанционному взаимодействию с потребителями банковских услуг. Как следствие, количество открытых счетов Freedom Holding Corp., в состав которого входит Банк «Фридом Финанс», за первый квартал 2021 фискального года увеличилось на 12 тыс. и достигло 152 тыс. счетов.



Геннадий Салыч выделил один из самых заметных современных трендов банковского рынка России — рост востребованности биржевых инструментов среди всех категорий клиентов. «Идеальный шторм», затронувший мировой бизнес, открыл возможности работы и получения дохода на фондовом рынке для большинства жителей страны. По данным Мосбиржи, количество зарегистрированных клиентов с начала 2020 года и по 1 сентября выросло более чем в полтора раза – с 6,6 млн до 10,4 млн.



«В основу нашей бизнес-модели заложен клиенториентированный подход и масштабирование успешных решений для расширения базы пользователей услуг. Наряду с развитием линейки цифровых сервисов банк продолжает офлайн-экспансию в регионы России. Несмотря на пандемийные ограничения, с начала года было открыто 5 новых отделений, и теперь у нас их 27 в стране. Кому-то удобнее лично посетить наш офис, чтобы получить консультацию и поговорить с менеджером, которому клиент готов доверить свои накопления. Кто-то управляет своими финансами исключительно онлайн. Для таких пользователей доступен набор дистанционных сервисов, который банк постоянно дополняет. Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было максимально удобно, и рост ключевых показателей розницы подтверждает правильность нашей стратегии», — отметил Геннадий Салыч.



На 1 сентября 2020 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 13,2 млрд рублей. Капитал — 743 млн рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 2,1 млрд рублей. Портфель ценных бумаг Банка «Фридом Финанс» составляют облигации федерального займа, а также эмитенты из котировального списка первого уровня Московской биржи.



Конференция Banking Retail Conference, организованная компанией Business Summit of Future, состоялась 8 сентября 2020 года в Москве.