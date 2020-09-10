Банк «Восточный» ввел единую ставку по «Накопительному счету» вне зависимости от суммы остатка

Банк «Восточный» улучшил условия по продукту «Накопительный счет» и установил единую процентную ставку вне зависимости от суммы остатка на счете или тарифной зоны. Доходность по накопительному счету, открытому на любую сумму, составит 5,5% годовых. Особенностью этого продукта является получение гарантированного дохода. При этом клиент может хранить, пополнять, снимать любую сумму со счета в любой момент времени, при этом получать до 5,5% годовых ежемесячно.

Таким образом, «Накопительный счет» предусматривает:

• бесплатное открытие и обслуживание счета;

• стабильный доход на остаток ежемесячно;

• снятие и пополнение средств без ограничений и потери начисленных процентов;

• срок действия счета - без ограничений;

• сумма дополнительного взноса - без ограничений;

• остаток на счете - без ограничений.

Открыть «Накопительный счет» можно в офисе банка «Восточный» или Интернет- и Мобильном банке. Тарифный план позволяет иметь круглосуточный доступ к накоплениям, снимать или пополнять средства, не теряя при этом начисленных процентов. Стоит отметить, что в отличие от рыночных предложений, проценты начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной, что увеличивает выгоду от пользования продуктом вне зависимости от снятия и пополнения счета денежными средствами. Таким образом, средства будут всегда доступны и при этом надежно защищены.

Подробнее о накопительном счете можно узнать на сайте банка «Восточный» https://www.vostbank.ru/client/deposit/nakopitelnyy-cchet