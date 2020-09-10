Клиенты Примсоцбанка смогут оформить поручительство «Гарантийного фонда Приморского края» за один день

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» активно реализует программы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Так, теперь клиенты банка могут оформить поручительство от «Гарантийного фонда Приморского края» буквально за один день. Это стало возможно благодаря тому, что Фонд упростил условия работы с кредитными организациями.

Срок рассмотрения заявки на получение поручительства для малого и среднего бизнеса составляет не более 1 рабочего дня с даты предоставления полного комплекта документов. При этом максимальный срок предоставления поручительства не превышает 3 лет, а максимальная ответственность - 80% от суммы основного долга. Дополнительно клиенты Примсоцбанка могут воспользоваться поручительством Фонда по исполнению обязательств в уплате процентов, возникших в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, по кредитным договорам, заключенным ранее без поручительства Фонда. Комиссия Фонда за предоставление поручительства составит в этом случае 0,5% годовых от суммы договора поручительства.



Отметим, теперь «Гарантийный фонд» у субъектов малого и среднего бизнеса не проверяет:



• наличие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 тысяч рублей;

• наличие задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 месяцев;

• наличие фактов применения процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае,если деятельность Заемщика подлежит лицензированию).



Узнать подробнее об условиях работы гарантийного фонда можно в офисах Примсоцбанка, а также на сайте https://www.garantprim.ru/.