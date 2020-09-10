При поддержке Россельхозбанка состоялись «Молочные сессии 9.1»

Россельхозбанк принял участие в «Молочных сессиях 9.1», встрече руководителей заводов и хозяйств, представителей крупнейших международных и российских компаний, которая состоялась 8 сентября. Сессия была организована информационным агентством Milknews и Национальным союзом производителей молока. РСХБ выступил генеральным партнером мероприятия.



Мероприятие включало в себя 2 секции: первая была посвящена анализу рыночных тенденций наряду с прогнозами, вторая — регуляторной политике российского молочного рынка. В рамках сессии были также представлены рейтинг крупнейших в РФ переработчиков молока по итогам 2019 года и рейтинг российских молочных компаний.



Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что текущие условия в России благоприятны для дальнейшего развития отрасли, однако сохраняется неопределенность на конец текущего и на весь 2021 г., связанная со скоростью восстановления экономики. «В целом, мы видим позитивную динамику как в части роста производства сырья, который превышает прошлогодние показатели, так и в части ряда молочных категорий – сыров, сухого молока, сыворотки, сливочного масла, — подчеркнул Белов. — Дальнейшее развитие производства именно биржевых товаров – ключевой фактор стабилизации ценовой конъюнктуры молочного рынка».



По оценке Андрея Дальнова, руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, развитию отрасли способствуют импортозамещение и обеспечение сырьем вводимых мощностей по производству молочных продуктов.

«Дополнительным фактором может стать рост экспорта молочной продукции, — считает Андрей Дальнов. — На данный момент в России остается потенциал ввода новых молочных ферм на уровне 2,4 млн тонн, в перспективе он может вырасти до 5,7 млн тонн».



На потребительских тенденциях подробнее остановилась Марина Балабанова, региональный вице-президент по корпоративным отношениям Danone. «По нашим данным, 11% потребителей перестали покупать развесную молочную продукцию в магазинах и на рынках. Они считают, что большие компании заботятся о своей репутации, поэтому лучше следят за качеством и соблюдением стандартов», — подчеркнула она.



О рыночной ситуации в сегменте рассказала Анна Гаврисина, руководитель группы развития бизнеса FMCG агрегатора Едадил. «Покупатели в период пика пандемии стали сокращать посещения офлайн-магазинов. Они значительно снизили количество визитов в гипермаркеты, предпочтя им магазины у дома и онлайн-магазины. Сейчас люди постепенно возвращаются в офлайн, но 40% говорят о намерении чаще заказывать через интернет и после снятия ограничений. Лидерами по продажам молочных товаров остаются сетевые офлайн-минимаркеты. Дискаунтеры также становятся заметными в общих объемах продаж категории. Самоизоляция стала основным драйвером роста интернет-продаж молочной продукции», — заявила Анна Гаврисина.



Анализируя рейтинг переработчиков молока, генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что при усиливающейся конкуренции лидеры из ТОП-10 растут значительно быстрее рынка. Кроме того, в 2020-2021 гг. начнется более активный вывод на рынок новых мощностей и запуск проектов в молочной промышленности. В связи с этим ожидается, что консолидация внутри отрасли значительно ускорится.



Важной темой для участников рынка стало введение обязательной маркировки молочной продукции, старт которой по ряду категорий назначен на январь 2021 года. Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин рассказал о текущем статусе реализации пилотного проекта, в котором, по данным ведомства, зарегистрировалось всего 5848 компаний, из них 361 производитель молочной продукции. Игроки сектора обсудили трудности реализации проекта, работы с типографиями по поиску решений для нанесения кодов, затраты на переоборудование предприятий и другие актуальные вопросы маркировки.



Следующее, десятое заседание «Молочных сессий» состоится 8 декабря 2020 года в очном формате.