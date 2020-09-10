Сроки уплаты регионального налога на имущество и транспортного налога продлены на два месяца

Правительством Иркутской области принято решение о продлении сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Мера касается налогоплательщиков Иркутской области, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Соответствующая инициатива регламентируется Постановлением Правительства Иркутской области от 27.08.2020 года № 706-пп.

Теперь уплатить авансовые платежи по транспортному налогу и налогу на имущество организациям, входящим в список пострадавших отраслей (по состоянию на 26.06.2020 года) необходимо: за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года, за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года; по упрощенной системе налогообложения: за первый квартал 2020 года – до 25 октября 2020 года, за второй квартал – до 25 ноября.

Указанные положения не распространяются на налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, для которых предусмотрен перенос сроков уплаты авансовых платежей по налогам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №404 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».