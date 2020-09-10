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ВТБ: спрос на дальневосточную ипотеку вырос вдвое после снижения ставок

10 сентября 2020

В августе в ВТБ поступило порядка 800 заявок по программе госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке, что в 2,4 раза превосходит значения июля. Основным фактором роста спроса стало снижение ставок – с 5 августа оформить кредит по льготной программе в ВТБ можно всего под 1%.

 

«Ставка в 1% стала исторической для российского ипотечного рынка, это практически бесплатный кредит для тех, кто хочет приобрести недвижимость на Дальнем Востоке. Мы предложили своим клиентам самые выгодные условия на рынке в начале августа. Первый же месяц работы по ним показал, что наше решение стало новым импульсом развития «Дальневосточной ипотеки» и социальной политики макрорегиона», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

 

За время действия «Дальневосточной ипотеки» клиенты ВТБ провели по ней уже 1,7 тыс. сделок на 6,2 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему продаж стали Приморский край (более 500 сделок на 2,1 млрд руб.), Республика Саха (Якутия) (более 400 кредитов на 1,6 млрд руб.) и Хабаровский край (более 290 сделок на 1 млрд руб.).

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В начале августа ВТБ снизил ставку по программе. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО. Ставка по ней составляет 1% с учетом комплексного страхования заемщика, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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