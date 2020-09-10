En+ объявила набор студентов в ежегодную акселерационную программу «Лаборатория энергетики»

Компания En+ Group, объявляет о наборе студентов в ежегодную акселерационную программу «Лаборатория энергетики». В течение трёх месяцев студенты будут разрабатывать высокотехнологичные решения по приоритетным направлениям развития группы с перспективой получения гранта, возможности стажировки и трудоустройства на предприятия En+ Group и внедрения своего проекта в работу энергетических производств.

Акселерационная программа «Лаборатория энергетики» – это серия мероприятий, направленных на поиск новых решений актуальных производственных задач за счёт привлечения новых идей и технологий, их эффективного внедрения на энергетических предприятиях En+ Group. Программа пройдет уже в третий раз: в 2018 году в ней приняли участие студенты иркутских вузов, в 2019 году – студенты из вузов Иркутска и Братска, а в 2020 году к участию приглашаются также учащиеся вузов по специальностям энергетического, технического и естественнонаучного профиля из Красноярска и Нижнего Новгорода.

В рамках программы специалисты предприятий En+ Group определили список актуальных технических задач, а объединённые в группы студенты при поддержке менторов и экспертов от бизнесов будут искать инновационные решения этим кейсам. Курс продлится до ноября. Участников будут обучать по специальной программе на основе лучших мировых практик, включающей развитие soft skills, ТРИЗ-мышления и презентационных навыков. Студенты из Иркутска примут очное участие в мероприятиях, для иногородних команд предусмотрен удалённый формат: обучающие видео-интенсивы, онлайн-работа с менторами.

По итогам работы наиболее проработанные и перспективные проекты будут представлены руководству En+ Group и внедрены в производство. Студенты, которые проявят себя, будут включены во внешний кадровый резерв. Лучшие участники программы получат гранты, стажировку с гарантией трудоустройства и средства на внедрение технологии.

Акселерационная программа «Лаборатория энергетики» организована En+ Group совместно с Корпоративным университетом «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами группы). Мероприятия программы пройдут на базе Технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ).

Заявки на участие принимаются до 13 сентября 2020 года. Ознакомиться с более полной информацией и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия – http://лабораторияэнергетики.рф/

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Третий год подряд En+ Group системно работает с талантливой молодёжью, мы предлагаем инициативным студентам проекты по поиску перспективных технологических идей, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом. В этом году мы улучшили этап подготовки, провели ряд сессий с наставниками команд и руководством компании, обсудили, как можно улучшить идеи и подход к проектам, как повысить вовлеченность всех участников.

Основная цель при этом сохраняется - это поиск талантливых студентов для работы над новыми передовыми решениями».