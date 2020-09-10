Как покрыть дефицит бюджета?

Минфин России опубликовал проект поправок в Бюджетный кодекс, которые станут основой для финансовой политики государства на ближайшие три года. Российские власти намерены ограничить возможность использования денег Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета.

С 2017 года Минфин копил в ФНБ нефтегазовые доходы от цен выше $40 за баррель, инвестируя их в корзину иностранных валют: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов стерлингов. В текущем году, когда нефтяные котировки обрушились ниже планки отсечения бюджетного правила, валюту начали продавать на рынке поддерживая рубль и финансируя бюджет на вырученные деньги. С 2021 года масштабы использования ФНБ в таких целях будут жестко ограничены суммой не более 1% ВВП в год, следует из проекта Минфина.

Подобный лимит был и раньше, но в действующей редакции бюджетного правила он «включается», если ФНБ близок к исчерпанию, и размер его ликвидной части падает ниже 5% ВВП. Теперь же Минфин будет экономить фонд, не дожидаясь, пока деньги кончатся. На 1 сентября размер ФНБ оценивался в 11,7% ВВП, или 13,256 трлн рублей. Покрывать бюджетный дефицит планируется за счет выпуска государственных облигаций. Конечно, время ГКО, рисков дефолта и астрономических ставок прошло. Размер суверенного долга в 2021 году достигнет 20% ВВП. Несмотря на зависимость от цен на нефть, вероятность дефолта по российским облигациям стремится к нулю. Проблем с размещением займов у российской казны, конечно, быть не должно. Но это в теории. Есть фундаментальный риск — санкции Запада в отношении российского долга. Поводов много от истории с Навальным до Беларуси. Держателями трети госдолга России являются иностранные инвесторы. Санкции могут коснуться как новых, так и уже действующих выпусков.

Ну и в заключение стоит сказать, что Российское правительство и частные компании конкурируют за деньги инвесторов. Рост расходов за счет заимствований приведет к перераспределению средств от частного сектора, что отрицательно скажется на эффективности экономики. Хотя, конечно, после снижения ключевой ставки Банка России до 4,25% реальному сектору грех жаловаться. Альтернативой выпуску облигаций является приватизация. Однако здесь тоже ресурс ограничен на фоне санкций. Достаточно вспомнить, сколько времени правительство искало покупателя на миноритарный пакет «Роснефти». А контрольный пакет в капитале «Газпрома», «Роснефти» или «Сбербанка» продавать никто не будет.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»