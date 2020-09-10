Инфляция в Венесуэле превысила 3000%

Рост цен в Венесуэле превысил 3000% в годовом выражении. Такие данные обнародовал в среду комитет по финансам Национальной ассамблеи. «Инфляция в августе составила 25,04%, а с начала года - 1 079,67%», - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте парламента в Твиттере. В годовом выражении рост цен составил 3 078%. В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9 585,5%.

Вместе с тем, по данным парламентариев, которые самостоятельно готовят отчеты по национальным экономическим показателям с 2017 года из-за нехватки официальной информации, рост цен в прошлом году составил 7 374,4%. Венесуэла переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.

По прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек. Неэффективность плановой экономики плюс американские санкции сделали свое дело. Люди, которые называют Беларусь европейской Венесуэлой, сильно лукавят. Что для Беларуси кризис, для Венесуэлы небо в алмазах и недостижимая мечта. Венесуэлу могут спасти только рыночные реформы как в свое время в Чили и конечно снятие санкций. Пока это не просматривается.

Удивительно, что при данной экономической ситуации американцы не смогли поменять там власть. Есть, конечно, и геополитика. Каракас – это единственный союзник России в Латинской Америке. Спасти экономику Венесуэлы может только буржуазная революция, однако, вряд ли она не будет проамериканской.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»