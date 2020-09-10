С 10 по 14 сентября движение заблокируют по улице Трилиссера в Иркутске

Проезд ограничат в районе дома № 107 по улице Трилиссера с 08:00 10 сентября до 20:00 14 сентября 2020 года в направлении движения от улицы Омулевского до улицы Аэрофлотская, сообщают в пресс-службе компании «Иркутскэнерго».
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С 10 по 14 сентября движение заблокируют по улице Трилиссера в Иркутске10 сентября 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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