11 сентября в Иркутске откроется форум «Территория бизнеса – Территория жизни»

11 сентября 2020 года в большом зале иркутского Сити Центра Кортъярд Марриотт открывается всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса – Территория жизни», в рамках форума состоится финальный тур и награждение победителей национальной премии «Бизнес-Успех», сообщают в пресс-службе Россельхозбанк.

Лучшим предпринимателям вручат главный символ конкурса - статуэтку «Золотой домкрат», олицетворяющий подъём бизнеса в России за счёт талантливых и активных предпринимателей и наградят ценными призами для развития бизнеса. Победителей номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» ждет именной сертификат на льготное банковское обслуживание в Россельхозбанке.

Организаторами премии выступают Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата РФ и Агентство стратегических инициатив. Россельхозбанк с 2016 года входит в Попечительский совет национальной премии, является официальным партнером конкурса и учредителем номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».

Участники конкурса, прошедшие предварительную регистрацию, выступят перед конкурсным жюри с презентацией своих организаций, после чего будут выбраны лучшие примеры развития бизнеса в регионе. Победителей определят в нескольких номинациях:

«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»

«Лучший интернет-проект»

«Лучший женский проект»

«Лучший сельскохозяйственный проект»

«Лучший производственный проект»

«Лучший проект в сфере торговли и услуг»

«Народный предприниматель»

Региональные СМИ называют конкурс «Оскаром» для предпринимателей: на сайте журнала Forbes, Inc., деловом портале Rb.ru публикуются истории успеха и интервью победителей конкурса. Кроме того, о финалистах «Бизнес-Успеха» периодически пишут такие издания, как Интерфакс, Московский Комсомолец, HopesandFears, HungryShark, «Аргументы и Факты», «Генеральный директор» и другие.

В 2018 году в Иркутском регионе победу в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» одержало АО «Агрофирма «Ангара», многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, расположенное на севере Иркутской области в 8 км от города Усть-Илимска. Предприятие является одним из 20 стабильно работающих сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. По уровню производства - одно из лучших хозяйств области.

Помимо определения финалистов и работы конкурсной комиссии, в рамках форума предусмотрены различные мероприятия для развития и продвижения бизнеса – тематические мастер-классы и круглые столы с представителями региональной власти, успешными предпринимателями и бизнесменами международного класса.