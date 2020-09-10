В 2020 году доля автокредитов с просрочкой выросла на 1,4 процентного пункта до 8,6%

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2020 года доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней составила 8,6%, увеличившись с начала года на 1,4 процентного пункта (п.п.) (в январе 2020 года – 7,2%). При этом наиболее высокий показатель доли автокредитов с просрочкой в 2020 году был отмечен в мае – 9,2%.

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доля автокредитов с просрочкой в июле текущего года фактически осталась неизменной, увеличившись всего на 0,1 п.п. (в июле 2019 года – 8,5%).

При этом средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в июле 2020 года составил 676 баллов, увеличившись за год на 2 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В июле 2020 года самые низкие значения доли автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней были зафиксированы в Удмуртской Республике (5,5%), Москве (7,0%) и Санкт-Петербурге (7,0%), а самые высокие - в Краснодарском (12,4%) и Ставропольском (12,1%) краях и Новосибирской области (10,9%).

В июле 2020 года наиболее существенный рост доли автокредитов с просрочкой по сравнению с январем 2020 года был отмечен в Ленинградской области (+2,2 п.п.), Ставропольском крае (+2,0 п.п.), а также в Московской области (+1,9 п.п.), Санкт-Петербурге (+1,9 п.п.) Москве (+1,8 п.п.).

«В целом, банки контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов в автокредитовании, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Доля автокредитов с просрочкой остается на вполне приемлемом уровне, значительно более низком, чем в необеспеченном кредитовании. Как правило, автокредиты предоставляются гражданам с достаточно высоким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР). Вместе с тем, некоторый рост доли автокредитов с просрочкой, отмеченный в 2020 году, во многом объясняется экономическими последствиями пандемии коронавируса. В этом смысле весьма полезными и своевременными оказались мероприятия государства по реструктуризации кредитов граждан, которые смогли затормозить процесс роста доли автокредитов с просроченной задолженностью».