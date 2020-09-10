Выставка «Охота. Рыболовство. Отдых» откроется 16 сентября в Сибэкспоцентре

В выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» с 16 по 19 сентября пройдет ежегодная специализированная выставка «Охота. Рыболовство. Отдых». Открытие мероприятия состоится 16 сентября в 12 часов на сценической площадке первого павильона, сообщают в пресс-службе центра.

В рамках выставки любой желающий сможет посетить насыщенную деловую и развлекательную программу, организованную Министерством лесного комплекса Иркутской области, а также Управлением Росгвардии по Иркутской области.

В день открытия, 16 сентября, не пропустите подведение итогов фотоконкурса «Фотоловушка – живая природа», награждение проведет Министерство лесного комплекса Иркутской области. Также приглашаем посетить концертную программу и «Парад мехов» от участников «Мягкое золото», «Айхал» и «Берлога-38», который организует ФГБУ ВО Иркутский ГАУ А.А. Ежевского на сценической площадке Сибэкспоцентра.

Впервые на выставке «Охота. Рыболовство Отдых» Управление Росгвардии по Иркутской области представит свою тематическую экспозицию «Росгвардия. Всегда на страже», посвящённую дню образования регионального управления.

Если говорить о деловой программе, организованной Управлением Росгвардии, то можно отметить, что в рамках выставки будут обсуждаться вопросы, касающиеся лицензионно-разрешительной работы по представлению услуг населению, сотрудники вневедомственной охраны предоставят перечень охранных услуг по защите имущества. Специалисты кадровых подразделений Росгвардии проведут семинары, на которых расскажут о преимуществах службы в войсках, военных институтах Росгвардии и ответят на все интересующие вопросы по приему на службу. Именно 16 сентября в конференц-зале первого павильона состоится проведение семинара «Вопросы лицензирования оружия».

Таким образом, с 16 по 18 сентября на стенде № В3 любой желающий сможет задать специалистам все необходимые вопросы, подать заявление на выдачу разрешительных документов и получение услуг через Единый портал государственных услуг в режиме реального времени, а также увидеть выставку оружия и экипировки сотрудников ОМОН Росгвардии и работу кинолога. Что касаемо специальной техники, то ее можно наблюдать на открытой площадке Сибэкспоцентра. Прежде всего, это бронеавтомобиль «Тигр» специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, передвижной комплекс обезвреживания и разминирования «Аракс», автомобиль группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также экипировка взрывотехника и кинолога ОМОН в полном обмундировании.

На сценической площадке в день открытия от Управления Росгвардии состоится выступление военного духового оркестра с исполнением авторской песни, а также свое творчество продемонстрирует детский военно-патриотический клуб «Вымпел-Байкал».

Помимо этого, на открытой площадке Иркутское Общество охотников и рыболовов устроит ознакомительный парад охотничьих собак.

На следующий день, 17 сентября, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подготовит круглый стол, посвященный новым туристическим маршрутам и правилам пребывания на территории Прибайкальского национального парка. В свою очередь, Управление Росгвардии по Иркутской области проведет семинар на тему «Услуги, предоставляемые вневедомственной охраной Росгвардии».

Продолжится деловая программа и 18 сентября. В этот день состоится проведение круглого стола «Производственный охотничий контроль», организатором которого является Министерство лесного комплекса Иркутской области. Следом пройдет круглый стол «Развитие охотничьего хозяйства Иркутской области: проблемы и перспективы», который проведет ФГБУ ВО Иркутский ГАУ А.А. Ежевского. Помимо круглых столов посетители выставки смогут присутствовать на семинаре, посвященном условиям приема на службу в Росгвардию, а также условиям поступления в военные институты Росгвардии.

Участие в выставке «Охота. Рыболовство. Отдых» примут организации из разных городов России, среди которых Москва, Краснодар, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Ворсма, Новосибирск и другие. А также свою продукцию приедут показать участники из Монголии и Узбекистана.

Направления деятельности участников данной выставки очень разнообразные: здесь представят широкий ассортимент экипировки, товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха, оптики, узбекских кованых ножей и керамики, массажного оборудования, меда, кубанских сладостей, рыбных изделий, икры и многого другого. Кроме того, продемонстрируют заточку ножей, металлическую мебель, сейфы и предложат приобрести путеводители и карты. В выставочном павильоне и на открытой площадке расположатся стенды Министерства лесного комплекса Иркутской области, Росгвардии, ФГБУ ВО Иркутского ГАУ А.А. Ежевского, ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, а также вы сможете наблюдать центр экипировки «Покров», «ДВ-Оптик», «Сибирский перекат», «Seifik», «Коваль», «Ворсменский нож», Кузница Назарова В.В., «Ножевой двор», «Гебо», Кузница «Горбуновъ», «Узбекские ножи», дизайн группу «Альфа», «US Medica» и другие.

Посетив выставку, вы сможете найти все необходимое для активного отдыха. Абсолютно у всех жителей города появится прекрасная возможность приобрести желаемый товар и получить необходимые услуги, а также посетить интересную развлекательную и полезную деловую программу.

Приглашаем на долгожданную выставку «Охота. Рыболовство. Отдых» с 16 по 18 сентября с 10 до 18 часов, а также 19 сентября до 17 часов.