Игорь Кобзев пообещал не допустить выравнивания тарифов на электроэнергию в Приангарье

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что он не допустит так называемого выравнивания тарифов на электроэнергию до среднего уровня по стране. Такое заявление он сделал на заседании Высшего совета при Губернаторе Иркутской области, на котором обсуждались вопросы развития лесного комплекса, газификации региона, формирования тарифов на электроэнергию.

По словам Игоря Кобзева, низкие тарифы в Иркутской области являются обоснованными.

– В регионе работают сразу четыре гидроэлектростанции, себестоимость производимой энергии низка. У меня достаточно ресурсов, чтобы сохранить уже достигнутые договорённости с федеральными и местными структурами. Спекуляции на это значимой теме – на совести тех, кто ими занимается, – подчеркнул глава региона.

Напомним, единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года. Она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт/ч). В Иркутской области, где самые низкие в стране энерготарифы, тема «выравнивания» традиционно вызывает бурную дискуссию.

