«Группа Илим» окажет помощь в реконструкции аэропорта Усть-Илимска и дорожной инфраструктуры региона

Правительство Иркутской области и «Группа Илим» заключили дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Детали документа сегодня, 10 сентября, обсудили врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Совета директоров АО «Группа «Илим» Захар Смушкин. Участие во встрече приняли также главы Усть-Илимска и Усть-Илимского района.



По словам главы региона, решать проблемы территорий возможно только совместными усилиями. В рамках соглашения компания уже провела ремонт на одной из главных дорог Усть-Илимска – Усть-Илимском шоссе. В нормативное состояние приведен отрезок длиной восемь километров. Стоимость работ составила 58,6 млн рублей. АО «Группа «Илим» оказывает содействие в реконструкции аэропорта Усть-Илимска.



Также компания окажет поддержку знаменитой спортсменке Усть-Илимска Алёне Тремасовой, занявшей первое место на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет. У девушки стесненные жилищные условия. В сентябре для неё приобретут двухкомнатную квартиру.



АО «Группа «Илим» — крупнейшая лесопромышленная компания в России, образованная на базе активов корпорации «Илим палп» (Котласский ЦБК, Братский и Усть-Илимский ЛПК). На территории Иркутской области действует четыре филиала компании. Они расположены в Братске, Усть-Илимске, Братском и Усть-Илимском районах. Доля филиалов в Братске и Усть-Илимске в общем объеме производства целлюлозы в России составляет порядка 65% (1,5 млн тонн целлюлозы в год).