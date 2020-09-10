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Новую школу искусств построят в Иркутске

10 сентября 2020

Новую школу искусств построят на улице Коммунистической в Иркутске. Об этом заявил мэр города Руслан Болотов во время встречи с руководителями учреждений культуры и спорта. 

– Город остро нуждается в объектах культуры и спорта. По улице Коммунистической выделен земельный участок площадью почти 4 тысячи квадратных метров под организацию учреждения дополнительного образования на 300 мест. В 2021 году будет разработана проектно-сметная документация. После этого будем добиваться софинансирования из области, – рассказал глава города.

Техническим заданием в новом учреждении предусмотрено создание кабинетов для занятий изобразительным искусством, хореографией, музыкой, теоретических занятий, а также компьютерный, хоровой и оркестровые классы. Планируется концертный зал на 200 человек с гримерной и хранилищем музыкальных инструментов, а также студия звукозаписи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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