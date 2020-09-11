Банк России представил четыре сценария экономического развития при полномасштабной пандемии

В самом негативном из них ЦБ допустил повторную мировую волну пандемии коронавируса и падение цен на нефть до 25 долларов за баррель. При этом российская экономика даже в нем будет восстанавливаться, но только медленнее, сообщает Российская газета.

Это следует из проекта "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов", представленного накануне Банком России.

По базовому сценарию мировая экономика будет восстанавливаться медленно в целом до конца 2023 года. К концу 2022 года цены на нефть стабилизируются на повышенном уровне - около 50 долларов за баррель (сейчас около 40 долларов).

Российская экономика продолжит устойчиво восстанавливаться в 2021 и 2022 годах, а к III кварталу 2022 года доберется до потенциального уровня выпуска, оставаясь на нем до конца прогнозного горизонта. Инфляция в России, как и сейчас, останется вблизи 4%, рассчитывает Банк России.

Дефляционный сценарий допускает, что ограничительные меры из-за коронавируса в мире будут сохраняться долгое время. Цена на нефть опустится до 35 долларов за баррель в 2021 году и вырастет до 50 долларов за баррель только после 2023 года, при этом сделка ОПЕК+ будет продлена.

Проинфляционный сценарий предполагает более глубокое падение потенциального уровня выпуска мировой экономики, хотя он предполагает и ослабление эпидемии, и восстановление мировой экономики. Цена на нефть в этом сценарии снижается до 35 долларов и к 2023 году вырастает только до 42-43 долларов за баррель.

Рисковый сценарий допускает и повторный рост заболеваемости коронавирусом в мире, и вероятные другие экономические шоки - усиление торговых войн, геополитической напряженности, долговых проблем отдельных государств и отраслей. Принятых мер стимулирования экономик может оказаться недостаточно, предприятиям и населению все еще будет требоваться поддержка, пусть и меньшего объема. Однако рост госдолга и уже высокие дефициты бюджета ряда стран не позволят реализовать дополнительные меры бюджетного стимулирования.

По этому сценарию цены на нефть падают до 25 долларов за баррель, даже несмотря на сделку ОПЕК+, и медленно восстанавливаются только к 35 долларам к концу 2023 года. В России при этом с 2021 года усиливается проинфляционное давление из-за ослабления курса рубля и, вероятно, более мягкой бюджетной консолидации.