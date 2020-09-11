Импорт легковых автомобилей в январе-июле упал на 35%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам семи месяцев 2020 года снизился на 35% до 111,2 тыс. машин, сообщает «АВТОСТАТ».

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2 млрд 537,3 млн долларов. При этом в июле было импортировано 17,1 тыс. машин (+1,6% к июню) на 358,9 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июле упал на 37,2% до 10,2 тыс. машин общей стоимостью 565,8 млн долларов. Из них 1,8 тыс. грузовиков (+12,2% к июню) на 97,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в июле.