С 10 по 14 сентября движение заблокируют по улице Трилиссера в Иркутске

Проезд ограничат в районе дома № 147 по улице Трилиссера с 08:00 10 сентября до 20:00 14 сентября 2020 года в направлении движения от улицы Ядринцева до улицы Красноярская, сообщают в пресс-службе компании "Иркутскэнерго".
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С 10 по 14 сентября движение заблокируют по улице Трилиссера в Иркутске11 сентября 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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