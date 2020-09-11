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В Иркутске наградили победителей регионального конкурса «Сделано в Приангарье»

11 сентября 2020

Сведения о победителях конкурса будут внесены в каталог экспортёров с пометкой «Сделано в Приангарье», сообщают в областной администрации.

– Эти меры особенно важны для бизнеса и промышленности в условиях экономической нестабильности, вызванной пандемией. Наша задача – обеспечить сохранение и рост экономики региона. Конкурс «Сделано в Приангарье» работает на достижение этой цели. Поддерживая местных производителей, мы заботимся обо всех жителях Иркутской области, - отметил глава региона. 

Звания победителей конкурса получили: 

  • «Продовольственные товары» - ООО «Байкалэкопродукт»;
  • «Непродовольственные товары народного потребления» - ООО «СА Пластик»;
  • «Продукция производственно-технического назначения» - ООО «Онлайнсервис» за сервис «Автовокзал Онлайн»;
  • «Изделия народных и художественных промыслов» - ИП Марина Добрынина за расчески и массажки из бересты;
  • «Лучший стартап» - КФК Николая Лазарева за корма для животных.

Лучшими в своих отраслях стали ООО «Байкалэкопродукт» (продовольственные товары), ООО «СА Пластик» (непродовольственные товары нарродного потребления), ООО «ПИК 4213» (продукция производственно-технического назначения) и ИП Марина Добрынина (изделия народных и художественных промыслов). 

Учитывая активное включение в конкурс представителей регионального бизнес-сообщества и высокую оценку конкурса со стороны предпринимателей, региональный конкурс «Сделано в Приангарье» решено проводить ежегодно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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