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В Иркутской области начались выборы губернатора

11 сентября 2020

В регионе сформировали 1 тыс. 927 участковых избирательных комиссий, сообщил ТАСС председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

В Иркутской области кроме губернатора выбирают, в частности, мэров городов Ангарск, Свирск, Черемхово, двух депутатов думы Иркутска. Для обеспечения безопасности избирателей, членов комиссий, полицейских и наблюдателей закупили более 2 млн защитных масок, 1,5 млн пар перчаток, антисептические средства.

С 23 августа по 7 сентября в отдаленных и труднодоступных территориях Иркутской области проходило досрочное голосование на выборах губернатора. Явка составила около 39%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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