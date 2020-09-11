В Иркутской области начались выборы губернатора

В регионе сформировали 1 тыс. 927 участковых избирательных комиссий, сообщил ТАСС председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

В Иркутской области кроме губернатора выбирают, в частности, мэров городов Ангарск, Свирск, Черемхово, двух депутатов думы Иркутска. Для обеспечения безопасности избирателей, членов комиссий, полицейских и наблюдателей закупили более 2 млн защитных масок, 1,5 млн пар перчаток, антисептические средства.

С 23 августа по 7 сентября в отдаленных и труднодоступных территориях Иркутской области проходило досрочное голосование на выборах губернатора. Явка составила около 39%.