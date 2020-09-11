Юрист из Иркутска выиграла в лотерее 1 миллион рублей

Юристу из Иркутска Наталье Ражевой посчастливилось выиграть 1 000 000 рублей в 238-м тираже «Золотой подковы».

В начале года Наталья узнала из гороскопа, что в 2020 Тельцов ждет финансовое благополучие. Мысль об этом вселяла уверенность в победе.

— Я начала чаще покупать билеты. Оказалось, просмотр программы по телевизору — занимательное увлечение, — делится женщина. — Счастливый билет купила в лотерейном киоске. Позже проверила его на сайте «Столото». Я до сих пор не могу прийти в себя и до конца поверить в случившееся!

Победительница недавно купила дом, но ремонт затянулся из-за отсутствия денег. Теперь Ражевы займутся отделкой собственного жилья и переедут туда уже в скором времени.

У Натальи три профессиональных образования: медицинское, биологическое и юридическое. Сейчас женщина работает юристом. В свободное время занимается фитнесом.