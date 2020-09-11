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76 новых случаев коронавируса обнаружено в Приангарье за прошедшие сутки

11 сентября 2020

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 11 сентября подтверждено 76 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 17 691. За последние сутки выздоровели 97 человек, за весь период эпидемии – 15 688. 

Амбулаторно лечатся 1 088 человек, госпитализированы – 628, в тяжелой форме – 23.

За прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончались два человека. Всего за период эпидемии умерло 287 человек, 203 (+2) от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.

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Ситуация с коронавирусом в регионе стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19.

Глава региона Игорь Кобзев опроверг слухи о переходе школ на дистанционное обучение с 15 сентября. Решение о закрытии школ не принималось, об этом он заявил на встрече с педагогической общественностью 9 сентября.

По его словам, образовательные организации продолжают работать в штатном режиме. При это он отметилриски заражения остаются во всем мире, и, судя по всему, останутся ещё надолго, но это не основание, чтобы полностью замораживать все процессы, включая образовательный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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