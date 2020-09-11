Сбербанк и Visa утроят отчисления по картам в благотворительный фонд «Подари жизнь»

Сбербанк совместно с Visa утроят отчисления на благотворительность по карте «Подари жизнь» с 10 сентября по 31 октября 2020 года.

Владельцы карт линейки «Подари жизнь» поддерживают детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями постоянно: с каждой покупки по такой карте в фонд автоматически перечисляется 0,3% от суммы транзакции. Кроме того, Сбербанк также перечисляет в фонд за счет своих средств дополнительные 0,3% от всех покупок по данным картам и 50% платы за первый год обслуживания каждой карты «Подари жизнь». В рамках совместной акции, которая будет проходить с 10 сентября по 31 октября 2020 года (или до исчерпания фонда акции), Сбербанк и Visa увеличат отчисления на 0,6%. Таким образом, Фонд будет получать 0,9% с каждой покупки, то есть девять рублей с каждой потраченной тысячи.

Чтобы стать участником благотворительного проекта, действующим владельцам карт «Подари жизнь» достаточно активно пользоваться картой для повседневных трат. Чем больше будет общая сумма покупок, тем больше финансовой помощи будет перечислено Фонду. Новым клиентам для участия в акции необходимо оформить карту Visa «Подари жизнь» любой категории в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, оставив заявку на сайте или в отделении Сбербанка, и также совершать покупки по карте.

Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Прозрачная и понятная механика позволяет нашим клиентам активно участвовать в благотворительных проектах. Надеемся, что совместная акция с благотворительным фондом ʺПодари жизньʺ и Visa поможет привлечь еще больше желающих помочь фонду и его подопечным. Мы рады, что вместе с партнером сможем умножить вложения наших клиентов в копилку добрых дел».

За 12 лет благодаря проекту Сбербанка, Visa и Фонда «Подари жизнь» 302 ребенка с онкозаболеваниями получили адресную помощь. 249 845 375 рублей было перечислено на закупку оборудования для областных центров и детских больниц. 51 051 018 рублей было выделено на закупку жизненно необходимых лекарств. 1582 врача прошли необходимые стажировки и курсы повышения квалификации. Предыдущая подобная акция прошла в августе 2019 года.