Бизнес Приангарья «уходит» в облака

«МТС» зафиксировала двукратный рост спроса на облачные сервисы в Иркутской области. На начало сентября, доля крупных промышленных компаний в общем портфеле #CloudMTS в Приангарье составила 49%.

Почти две трети всей информации, которая хранится и обрабатывается на площадке провайдера #CloudMTS, относится к крупным предприятиям Иркутской области. Среди них «облачным лидером» стала отрасль промышленности и производства, в том числе, медицинские и фармацевтические компании, а также компании, занимающиеся добычей и переработкой полезных ископаемых. В Иркутской области их доля в общем портфеле #CloudMTS занимает 49%.

Торговая отрасль заняла второе место по объему подключений. В этом сегменте услугу подключают компании, занимающиеся производством промышленных товаров, продуктов питания, а также ритейл. Всего сфера торговли занимает 23% от общей доли. Чуть менее популярны облака в Иркутской области у бизнеса, занимающегося мониторингом транспорта – около 12%.

Производственные компании предпочитают размещать в облаке данные систем мониторинга, повышая их доступность и скорость работы, а представители ритейла обычно переносят в облако интернет-магазины и учетные системы. При этом, большинство компаний из любой сферы также заказывают услугу резервного копирования, чтобы повысить надежность и доступность своих данных и систем.

«В 2020-м году мы зафиксировали заметный рост интереса на облачные сервисы в Приангарье у государственных структур, а также у среднего и малого бизнеса. Облака позволяют повысить эффективность работы предприятия и качество обслуживания клиентов, а также стали эффективным инструментом, позволяющий экономить на ИТ-инфраструктуре до 25% в год. И, конечно, для бизнеса крайне важно, что размещение данных в облаке обеспечивает их безопасность и высокую доступность даже во время пиковых нагрузок, позволяет оперативно обрабатывать и защищать ИТ-ресурсы от «падений» и кибератак. Напомню, у МТС на данный момент десять современных дата-центров по всей стране, что дает возможность реализовывать катастрофоустойчивые решения: даже если что-то вдруг пойдет не так, сработает система резервирования», – отметил директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.