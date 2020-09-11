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Игорь Кобзев проголосовал на выборах Губернатора Иркутской области

11 сентября 2020

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Глава региона Игорь Кобзев принял участие в Едином дне голосования. Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области пришел на избирательный участок, расположенный в 76-ой иркутской школе вместе с супругой Натальей. Здесь находятся два участка, общее количество избирателей на которых составляет более пяти тысяч человек.

Напомним, что в Единый день голосования проходят выборы Губернатора Иркутской области. Организацией голосования занимаются 1927 участковых комиссий (УИК), видеонаблюдение установлено в 715 из них. В Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске и Усть-Илимске видеокамеры установлены на 80% УИК. Численность избирателей в Иркутской области составляет более 1,8 млн человек. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований во все пункты, где проходит голосование, доставили одноразовые маски, перчатки, дезинфицирующие средства для избирателей и членов комиссий. Голосование будет проходить 11, 12 и 13 сентября с 8 утра до 8 вечера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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