У иркутян остается неделя для подачи замечаний по кадастровой стоимости недвижимости

У жителей Иркутской области остается неделя на то, чтобы повлиять на результаты кадастровой оценки земельных участков. Узнать, какая стоимость установлена для конкретного участка в ходе процедуры кадастровой оценки, можно на сайте Росреестра.

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что в этом году по решению Правительства Иркутской области проводится кадастровая оценка 589 377 земельных участков населенных пунктов, 10 028 участков лесного фонда, 973 участков особо охраняемых территорий и объектов. Утвержденная по итогам оценки кадастровая стоимость земельных участков в дальнейшем будет использоваться при расчёте налога, арендной платы, выкупной цены, проведении других операций с недвижимостью.

«До утверждения результатов кадастровой оценки жители региона могут повлиять на их корректность. Узнать, какая стоимость установлена для участка в результате оценки, можно на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» – «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки». Для этого нужно в строке поиска указать кадастровый номер участка. В случае, если выявлены ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, или кадастровая стоимость оказалась значительно выше рыночной, то любое заинтересованное лицо может направить свои замечания к предварительному отчёту об итогах кадастровой оценки. Последний день для подачи замечаний – 18 сентября», - поясняет начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Надежда Астраханцева.

Ознакомиться со всеми промежуточными отчетными документами можно также на сайте «Центра государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» в разделе «Кадастровая оценка» - «Промежуточные отчётные документы».

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть направлены в электронном виде на адрес info@cgko.ru или почтовым отправлением в адрес ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки»: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 101. Также замечания можно подать при личном обращении в «Центр государственной кадастровой оценки» в г. Ангарске.