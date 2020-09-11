УК ЖК «Сантоки» в Иркутске оштрафовали на 75 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности

Управляющую компанию, обслуживающую ЖК «Сантоки» в Иркутске, оштрафовали на 75 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Госинспекторы выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности при проверке многоэтажного дома жилого комплекса «Сантоки» в Иркутске на улице Маршала Жукова. Поводом к внеплановой проверке здания послужил пожар, произошедший 12 июля на крыше.

Тщательным проверкам подверглись и другие высотные дома Иркутской области от 10 этажей. В результате нарушения были выявлены в 201 доме. Управляющие компании, на балансе которых находятся эти дома, привлечены к административной ответственности и обязаны устранить нарушения требований, установленных федеральным законодательством. В частности, в отношении юридического лица – управляющей компании «Партнер», обеспечивающей противопожарное состояние ЖК «Сантоки», – составлен протокол об административном правонарушении.

В 20-этажном жилом здании с нарушениями оказались эвакуационные пути и выходы и системы противопожарной защиты, системы пожарной автоматики (пожарная сигнализация, система управления эвакуацией людей при пожаре, система дымоудаления, противопожарный водопровод) находятся в неисправном состоянии, отделка стен и пола на 17 и 18 этажах выполнена из горючих материалов, пути эвакуации без аварийного освещения, вентиляционные камеры захламлены, не предусмотрен лифт для пожарных подразделений, как не предусмотрены и другие средства спасения людей при пожаре, а также выявлены другие нарушения.

Внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц, с нарушениями предоставляющих услуги по обслуживанию многоквартирных домов, продолжаются.