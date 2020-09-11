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ВТБ в Сибири выдал по «Ипотеке с господдержкой» кредитов свыше 8 млрд рублей

11 сентября 2020

За время работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ провел в Сибирском федеральном округе 3,6 тысячи сделок на  сумму более 8 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему продаж стали Новосибирская область (1,2 тысячи сделок на 2,8 млрд руб.), Красноярский край и Республика Хакасия (600 кредитов на 1,37 млрд руб.) и Алтайский край и Республика Алтай (800 сделок на 1,36 млрд руб.).

По стране в целом в рамках этой программы ВТБ провел 30,2 тысячи сделок на 90 млрд рублей. Средний размер кредита достиг 2,9 млн рублей. Программа занимает порядка 30% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ. 

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«Господдержка существенно расширила возможности россиян на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год. Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйвером развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки уверенно растут. В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5%. По нашим прогнозам, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года – уже сейчас рынок ждет окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у клиентов», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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