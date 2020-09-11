В Иркутске началась подготовка к строительству Суворовского военного училища

На территории бывшего ИВВАИУ началась подготовка к строительству Суворовского военного училища. С сегодняшнего дня идут буровые и проектно-изыскательские работы на месте, где расположатся корпусы нового учебного заведения. Параллельно специалисты будут производить обследование зданий, которые имеют историческую и культурную ценность.

- Будет выполнено бурение инженерно-геологических разведочных скважин, это необходимо, чтобы корректно спроектировать фундаменты новых зданий в соответствии с требованиями по сейсмической стойкости. Те сооружения, которые будут реконструироваться, также приведут в соответствие с нормами и правилами по сейсмической безопасности, - отметил начальник отдела изысканий АО Военная строительная компания Геннадий Гнедков.

В сохранившихся зданиях на территории будущего учебного заведения будут располагаться жилые комнаты, учебные классы, а также вся бытовая инфраструктура. Новые же корпуса предназначены для размещения бассейна, физкультурно-тренировочного комплекса, гаража. Так же предусмотрены плоскостные спортивные сооружения: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки.

По плану первых учеников Суворовское военное училище примет 1 сентября 2021 года. Оно будет рассчитано на обучение 560 детей. Участки, на которых будет располагаться училище берёт на баланс министерство имущественных отношений Иркутской области. Реконструкция всех коммуникаций, что расположены на этой территории будет проходить за счёт областного бюджета.