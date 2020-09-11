В Иркутской области на 25 % увеличат площадь озимых культур под урожай 2021 года

В регионе засеяно свыше тысячи гектаров озимой ржи. Всего планируется провести озимый сев на 1,5 тысячах гектаров. Площадь озимых культур под урожай 2020 года в Приангарье составляла 1,2 тысяч гектаров. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– Темпы сева озимых культур в Иркутской области в этом году опережают прошлогодние. Уже засеяно на 33 % больше, чем на аналогичную дату 2019 года, – отметил руководитель ведомства.

Напомним, в Иркутской области в 2020 году элитными семенами зерновых и зернобобовых культур засеяно 110 тысяч гектаров. Это на 36 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Доля элитных сортов семян в общей посевной площади в регионе составила 26,7 %. Это один из лучших показателей не только в Сибирском федеральном округе, но и в России. Сельхозтоваропроизводителями Приангарья внесено 30,2 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом весе или 12,4 тысячи тонн в действующем веществе, что на 23 % выше уровня прошлого года.