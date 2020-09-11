Сбербанк получил престижную международную премию Stevie Awards сразу в 5 номинациях

Сбербанк завоевал сразу 5 наград международной премии Stevie Awards в области продаж и обслуживания клиентов.

Золото премии получено в трех номинациях.

Customer service team — за трансформацию системы классического управления качеством в розничных контакт-центрах банка в автоматизированную систему интеллектуального управления, основанную на синергии высококвалифицированных специалистов в области клиентского сервиса и data science с технологиями, данными и алгоритмами искусственного интеллекта.

Human resources team — за реализацию программы, нацеленной на комплексную работу с факторами стресса сотрудников розничных контакт-центров банка на всех этапах HR-цикла. Программа помогает повысить вовлеченность и качество работы сотрудников, а также удовлетворенность клиентов.

Financial management solutions — за интернет-банк для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн, позволяющий управлять собственным бизнесом 24 часа в сутки из любой точки мира.

Еще в двух номинациях банк стал обладателем серебряных наград.

Customer service department — за проект Remote Service Transformation, который вывел удовлетворенность клиентов банка и эффективность розничных контакт-центров на новый уровень.

Most valuable service — за комплекс решений по поддержке клиентов во время пандемии коронавируса и адаптацию работы розничных контакт-центров банка к новым условиям.

Как отметили в жюри, в период распространения коронавируса Сбербанк сумел в кратчайшие сроки разработать инновационные решения, оказавшиеся удобными даже для клиентов, которые никогда не пользовались сервисами банка из дома, например для людей старшего поколения. Это помогло миллионам людей получать полноценный доступ к финансовым услугам во время самоизоляции и в сложных жизненных ситуациях.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы рады, что жюри значимой международной премии высоко оценило нашу работу. Самым важным в непростой ситуации с распространением COVID-19 для нас было круглосуточно оставаться на связи с нашими клиентами и предоставлять им привычный уровень сервиса. Огромная заслуга в этом принадлежит нашим розничным контактным центрам, которые получили премию Stevie Awards в четырех номинациях. А еще мы в очередной раз убедились, что Сбербанк Бизнес Онлайн, наш сервис для корпоративных клиентов, — один из самых инновационных не только в России, но и в мире. Мы развиваем его уже несколько лет, и сегодня он позволяет удаленно решать практически любые вопросы управления собственным бизнесом — мгновенно, удобно и безопасно. В период пандемии это оказалось критически важным».

В этом году в премии Stevie Awards участвовали крупнейшие финтех-компании и банки из 63 стран мира. В числе лауреатов этой награды в разное время были такие компании, как Dell, IBM, Cisco, ING, DHL и другие.