Сбербанк Вместе поможет детям развивать двигательные способности и познавать мир

Платформа «Сбербанк Вместе» совместно с фондом «Дом Роналда Макдоналда» запустила сбор средств на организацию обучающих вебинаров для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Они помогут развить у ребенка двигательные способности и эмоционально-волевую сферу.

К сожалению, родители детей с инвалидностью зачастую остаются наедине с проблемами, связанными со здоровьем, обучением и развитием своего ребенка, и не всегда имеют возможность получать информацию об эффективных и современных методах лечения. Не менее важной для семей, в которых растут дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития, остается информация о том, какие спортивные нагрузки полезны их детям, а какие — наоборот, могут навредить.

Чтобы каждый ребенок с инвалидностью получил шанс стать сильнее и самостоятельнее, благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» запустил программу по адаптивной физической культуре (АФК) для родителей таких ребят. Программу ведут квалифицированные специалисты, за плечами которых — 25-летний опыт работы с детьми с особенностями развития.

В рамках обучающих вебинаров специалисты фонда будут демонстрировать упражнения на расслабление мышечного тонуса, развитие мелкой моторики, внимания, координации и коммуникативных навыков, а также проведут подвижные игры. Все эти занятия способствуют развитию личности ребенка и формируют у него адекватную двигательную базу. За прошедший год в вебинарах приняло участие 4398 слушателей из 52 регионов РФ. Фонд планирует увеличить географию до 85 регионов России.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Сервис адресной благотворительности "Сбербанк Вместе" уже не один год объединяет проверенные фонды и людей, которым необходима помощь, с теми, кто может и хочет поддержать их, став частью доброй истории. Благодаря вашей поддержке благотворительной инициативы, организованной на нашей платформе совместно с фондом «Дом Рональда Макдональда», родители узнают, как помочь своим детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а дети смогут получать полезную, а главное, необходимую для них физическую нагрузку, что благотворно скажется на их развитии и социализации».

Сервис адресной благотворительности «Сбербанк Вместе» — простой способ помогать всем, кому вы считаете нужным. Основная задача сервиса — сделать благотворительность простой и востребованной, выстраивая отношения между людьми и некоммерческими организациями на принципиально новом уровне эмпатии, вовлеченности и коммуникаций. Чтобы стать частью доброй истории, достаточно выбрать близкий вам проект и совершить пожертвование всего в несколько кликов.