Новости

Как изменится главный банк страны

11 сентября 2020

Сбербанк приглашает всех стать участниками важного для нас события — большой онлайн-конференции СберКонф.

24 сентября в 10:00 по московскому времени расскажут о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю, о новых сервисах, продуктах и возможностях для каждого нашего клиента.

По ссылке на специально созданном лендинге мероприятия оставьте необходимо оставить электронный адрес, чтобы получитьэксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию.

Подробности — на sber.ru/conf.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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