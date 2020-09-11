Как изменится главный банк страны

Сбербанк приглашает всех стать участниками важного для нас события — большой онлайн-конференции СберКонф.

24 сентября в 10:00 по московскому времени расскажут о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю, о новых сервисах, продуктах и возможностях для каждого нашего клиента.

По ссылке на специально созданном лендинге мероприятия оставьте необходимо оставить электронный адрес, чтобы получитьэксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию.

Подробности — на sber.ru/conf.