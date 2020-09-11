Как изменится главный банк страны

Сбербанк приглашает всех стать участниками важного для нас события — большой онлайн-конференции СберКонф.
24 сентября в 10:00 по московскому времени расскажут о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю, о новых сервисах, продуктах и возможностях для каждого нашего клиента.
По ссылке на специально созданном лендинге мероприятия оставьте необходимо оставить электронный адрес, чтобы получитьэксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию.
Подробности — на sber.ru/conf.
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