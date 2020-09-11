Банк «Открытие» представил проект благоустройства территории Когалыма

Проект благоустройства общественных пространств Когалыма, который реализует банк «Открытие», 9 сентября был представлен губернатору Югры Наталье Комаровой и президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову. Во время рабочего визита в Когалым высокие гости смогли лично оценить первые объекты благоустройства, установленные на Рябиновом бульваре в центре города.

По словам вице-президента, директора департамента по работе с ключевыми клиентами банка «Открытие» Андрея Кутасина, проект предусматривает установку более 150 объектов для комфортного отдыха горожан: удобные лавочки в современном дизайне, а также изящные беседки с качелями-скамейками украсят Рябиновый бульвар на всем его протяжении.

Первые объекты были представлены в ходе презентации — 12 деревянных лавочек, подключенных к системе освещения, уже установлены на бульваре рядом с фонтаном. До конца октября планируется смонтировать остальные и главное украшение бульвара — уютные беседки с качелями. Все эти объекты будут подключены к системе городского освещения, что позволит жителям Когалыма комфортно проводить время на центральном городском бульваре и вечером. Преобразится и сквер им Степана Повха, на котором по проекту установят лавочки и организуют места отдыха. Полностью завершить все работы планируется в октябре.

«Всего банк инвестирует в городскую инфраструктуру Когалыма порядка 15 млн рублей. Мы рады подарить жителям и гостям Когалыма на его 35-летие комфортную современную зону отдыха в знак нашего глубокого уважения к людям, которые живут и работают в этом прекрасном городе. Нефтяная компания «Лукойл» — наш давний и надежный партнер, с которым реализовано множество совместных проектов как в бизнесе, так и в социальной сфере. Многие когалымчане работают на предприятиях «ЛУКОЙЛа», поэтому в какой-то степени это и наш небольшой вклад в празднование 30-летия нефтяной компании», — отметил Андрей Кутасин.