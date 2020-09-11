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Банк «Солидарность» предлагает новую карту «Дустона»

11 сентября 2020

Банк «Солидарность» предлагает дружественную карту «Дустона». Отличительной особенностью банка является направление работы с гражданами Таджикистана, Узбекистана и других стран СНГ (нерезидентами Российской Федерации). Специально для граждан этих стран, ведущих трудовую деятельность на территории России, Банк «Солидарность» разработал новый продукт - карту «Дустона» платежной системы UnionPay.

КАРТА «ДУСТОНА» имеет ряд преимуществ:

  • Бесплатный выпуск карты;
  • Бесплатное обслуживание карты;
  • Бесплатное снятие наличных в банкоматах Банка;
  • Бесплатное смс информирование об операциях по карте;
  • Индивидуальный дизайн;
  • Cash-back до 5% при расчетах в магазинах;
  • Привилегии платежной системы UnionPay;
  • Проход в метро через турникет по карте. 

Подробно ознакомиться с условиями тарифного плана «Дустона» можно по ссылке.

Являясь держателем карты Дутона вы сможете использовать мобильное приложение Банка «СОЛИДАРНОСТЬ ОНЛАЙН», которое позволит Вам получить доступ к самым современным банковским сервисам:

  • Мобильное приложение на родном языке;
  • Перевод на родину по выгодным тарифам от 0%;
  • Оплата патента (можно настроить автоплатеж);
  • Оплата номера телефона, штрафов, коммунальных и прочих услуг;
  • Система Быстрых Платежей - возможность принимать и отправлять переводы по номеру телефона с комиссией 0% (до 100 000 руб. в месяц);
  • Оплата по QR-коду;
  • Открытие вкладов;
  • И многое другое.

Для дистанционного подключения к мобильному приложению Банка «Солидарность» нужно скачать и установить мобильное приложение «Солидарность Онлайн» на Ваш телефон (мобильное устройство). Скачать приложение можно из официальных магазинов приложений в AppStore (для iPhone), GooglePlay (для Android).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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