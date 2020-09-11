Банк «Солидарность» предлагает новую карту «Дустона»

Банк «Солидарность» предлагает дружественную карту «Дустона». Отличительной особенностью банка является направление работы с гражданами Таджикистана, Узбекистана и других стран СНГ (нерезидентами Российской Федерации). Специально для граждан этих стран, ведущих трудовую деятельность на территории России, Банк «Солидарность» разработал новый продукт - карту «Дустона» платежной системы UnionPay.
КАРТА «ДУСТОНА» имеет ряд преимуществ:
- Бесплатный выпуск карты;
- Бесплатное обслуживание карты;
- Бесплатное снятие наличных в банкоматах Банка;
- Бесплатное смс информирование об операциях по карте;
- Индивидуальный дизайн;
- Cash-back до 5% при расчетах в магазинах;
- Привилегии платежной системы UnionPay;
- Проход в метро через турникет по карте.
Подробно ознакомиться с условиями тарифного плана «Дустона» можно по ссылке.
Являясь держателем карты Дутона вы сможете использовать мобильное приложение Банка «СОЛИДАРНОСТЬ ОНЛАЙН», которое позволит Вам получить доступ к самым современным банковским сервисам:
- Мобильное приложение на родном языке;
- Перевод на родину по выгодным тарифам от 0%;
- Оплата патента (можно настроить автоплатеж);
- Оплата номера телефона, штрафов, коммунальных и прочих услуг;
- Система Быстрых Платежей - возможность принимать и отправлять переводы по номеру телефона с комиссией 0% (до 100 000 руб. в месяц);
- Оплата по QR-коду;
- Открытие вкладов;
- И многое другое.
Для дистанционного подключения к мобильному приложению Банка «Солидарность» нужно скачать и установить мобильное приложение «Солидарность Онлайн» на Ваш телефон (мобильное устройство). Скачать приложение можно из официальных магазинов приложений в AppStore (для iPhone), GooglePlay (для Android).