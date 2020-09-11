Банк «Солидарность» предлагает новую карту «Дустона»

Банк «Солидарность» предлагает дружественную карту «Дустона». Отличительной особенностью банка является направление работы с гражданами Таджикистана, Узбекистана и других стран СНГ (нерезидентами Российской Федерации). Специально для граждан этих стран, ведущих трудовую деятельность на территории России, Банк «Солидарность» разработал новый продукт - карту «Дустона» платежной системы UnionPay.

КАРТА «ДУСТОНА» имеет ряд преимуществ:

Бесплатный выпуск карты;

Бесплатное обслуживание карты;

Бесплатное снятие наличных в банкоматах Банка;

Бесплатное смс информирование об операциях по карте;

Индивидуальный дизайн;

Cash-back до 5% при расчетах в магазинах;

Привилегии платежной системы UnionPay;

Проход в метро через турникет по карте.

Подробно ознакомиться с условиями тарифного плана «Дустона» можно по ссылке.

Являясь держателем карты Дутона вы сможете использовать мобильное приложение Банка «СОЛИДАРНОСТЬ ОНЛАЙН», которое позволит Вам получить доступ к самым современным банковским сервисам:

Мобильное приложение на родном языке;

Перевод на родину по выгодным тарифам от 0%;

Оплата патента (можно настроить автоплатеж);

Оплата номера телефона, штрафов, коммунальных и прочих услуг;

Система Быстрых Платежей - возможность принимать и отправлять переводы по номеру телефона с комиссией 0% (до 100 000 руб. в месяц);

Оплата по QR-коду;

Открытие вкладов;

И многое другое.

Для дистанционного подключения к мобильному приложению Банка «Солидарность» нужно скачать и установить мобильное приложение «Солидарность Онлайн» на Ваш телефон (мобильное устройство). Скачать приложение можно из официальных магазинов приложений в AppStore (для iPhone), GooglePlay (для Android).