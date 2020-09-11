Наконец-то можно: клиенты Примсоцбанка смогут летать на отдых и экономить

Постепенное снятие ограничений и открытие границ – отличный повод устроить себе долгожданные каникулы зарубежом. Примсоцбанк совместно с партнёром – платёжной системой MasterCard позаботился о том, чтобы отдых клиентов прошёл с пользой для бюджета.