Наконец-то можно: клиенты Примсоцбанка смогут летать на отдых и экономить

Постепенное снятие ограничений и открытие границ – отличный повод устроить себе долгожданные каникулы зарубежом. Примсоцбанк совместно с партнёром – платёжной системой MasterCard позаботился о том, чтобы отдых клиентов прошёл с пользой для бюджета.
- Так, держатели всех видов карт MasterCard от Примсоцбанка могут рассчитывать на кэшбэк от 4% до 10% кэшбэка при бронировании номера или апартаментов или виллы на специальной странице Booking.com. Вознаграждение будет начислено в кошелек Booking.com в виде бонусов в течение 65 дней с даты выезда из отеля. Предложение действует до 31 июля 2021 года. Подробности об акции можно найти здесь.Организатор Акции BOOKING.COM B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands.
- Скидка в 15% предусмотрена на проживание в отелях IHG Hotels & Resorts. Её можно получить, забронировав номер на сайте сети. Предложением можно воспользоваться до 31 декабря 2020 года. Подробности об акции можно найти здесь. Предложение разработано компанией IHG Hotels Limited, регистрационный номер 03130330, юридический адрес: Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire, UB9 5HR, UK. До 1 сентября 2021 года клиенты банка также могут забронировать номер в российской сети отелей Radisson Hotels со скидкой до 15%.
- Отметим, скидка в 10% предусмотрена для карт уровня Standard, 15% - для карт уровня Gold и выше. Подробности об акции можно найти здесь. Предложение разработано компанией Radisson Hospitality, Inc. (бывш. Carlson Hotels, Inc.) 701 Carlson Parkway Minnetonka, MN 55305, США, (Minnesota Corporation 10A-899).