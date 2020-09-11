В поселке Большой луг Шелеховского района построят новую школу

Проект строительства школы в поселке Большой луг Шелеховского района уже прошел экспертизу. Сейчас подрядчиком разрабатывается детальный график выполнения работ. По плану до декабря этого года будет произведен снос старого здания, подготовят котлован под будущее сооружение и возведут металлоконструкции для цокольного этажа. Новое здание, рассчитанное на 195 мест, появится в 2022 году. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

- Прежнее здание в аварийном состоянии, не эксплуатируется шесть лет. Дети обучаются в основном здании средней школы №8. Новая школа будет трехэтажной, соответствовать всем современным стандартам, - пояснили в ведомстве.

Кроме учебных помещений, будут оборудованы комнаты отдыха для детей, кабинеты информатики, труда, столовая, актовый и спортивные залы, появятся стадион, площадки для волейбола и баскетбола. Контракт на строительство подписан с компанией ООО «Мегастрой». Проект финансируется из областного и районного бюджетов, стоимость работ 276 млн рублей.