На конец года за доллар будут давать около 70 рублей

Банк России планирует сохранять мягкую монетарную политику продолжительное время, а для улучшения коммуникации относительно ее перспектив начнет публиковать траекторию ключевой ставки. «Направленность денежно-кредитной политики останется мягкой продолжительное время, в том числе с учетом пересмотренного значения реальной нейтральной ключевой ставки с 2-3% до 1-2% годовых», – говорится в базовом сценарии в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

Представители Центробанка продолжают говорить о наличии пространства для смягчения после снижения ставки до исторического минимума в 4,25% годовых на фоне пандемии коронавируса. Однако регулятор сбавил мягкость сигнала и теперь будет оценивать не только срок смягчения, но и его целесообразность, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Председатель Эльвира Набиуллина уже упоминает неизбежность возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. ЦБ будет оценивать возможные сроки и скорость перехода от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике с ключевой ставкой в нейтральном диапазоне 5-6% годовых по мере нормализации экономических условий и стабилизации инфляции вблизи 4%, говорится в документе. Банк России также принял решение о расширении коммуникации макроэкономического прогноза, включая публикацию траектории ключевой ставки. Форматы данной коммуникации Банк России выработает в ближайшей перспективе.

Новость, в принципе, ожидаема и нейтральна для рынка акций и курса рубля. Мы считаем, что Банк России в следующую пятницу, 18 сентября, оставит ключевую ставку неизменной – 4,25%. На конец года ключевая ставка составит 4%, то есть сравняется с таргетом по инфляции. Мы также ожидаем повышения ключевой ставки с конца будущего года. При отсутствии внешних шоков, то есть жестких санкций и потрясений на сырьевых рынках, на конец года мы ожидаем пару доллар/рубль около 70 руб. за доллар. При этом инфляция остается ниже таргета Банка России в 4%, а это означает, что ЦБ, в принципе, может допустить дальнейшее ослабление российского рубля.

Сохранение низких ставок будет способствовать перетоку денег частных лиц с депозитов на рынок акций. На фоне отказа ФРС от привязки к занятости и безработице мир вступил в эпоху не только гибридных войн, но и высокой волатильности валютных пар, сырьевых и фондовых активов. золотой век для финансовых спекулянтов, фондовых, сырьевых и форекс-брокеров. Интернет сделал рынки доступными для любого человека. Торговать можно прямо из дома. Особенно, если вам нечего делать, сидя на карантине.

Ну и, конечно, поведение инвесторов все больше будет определяться эмоциями или как принято теперь говорить модой. Для меня, например, загадка, как можно покупать криптовалюту или акции компаний со слабыми или даже отрицательными денежными потоками. Когда есть хорошо всем известные промышленные гиганты Total или «Лукойл», и для меня защитным активом являются не компании высоких технологий, а золото. По оценкам ИАЦ «Альпари», молодое поколение, которое вступило в жизнь в новом веке, имеет другую ментальность. Время работает на них. Будущее принадлежит именно им.